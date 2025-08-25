Economia global

Trump ameaça China com tarifa de 200% se país não fornecer ímãs aos EUA

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 25, a China, dizendo que, caso a potência asiática não forneça aos EUA ímãs necessários a tecnologias sofisticadas, cobrará tarifa de 200% "ou algo assim". Os comentários foram feitos antes de uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

O republicano mencionou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping: "Xi gostaria que eu fosse para a China. Provavelmente irei este ano ou logo depois".

Trump ponderou que poderia visitar o país com o presidente da Coreia do Sul.

Estados Unidos vivem guerra comercial com ameaças de sobretaxas Crédito: Kjpargeter/Freepik

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta