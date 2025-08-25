Home
>
Economia (BR)
>
Trump ameaça China com tarifa de 200% se país não fornecer ímãs aos EUA

Trump ameaça China com tarifa de 200% se país não fornecer ímãs aos EUA

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

Isabella Pugliese Vellani

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 25, a China, dizendo que, caso a potência asiática não forneça aos EUA ímãs necessários a tecnologias sofisticadas, cobrará tarifa de 200% "ou algo assim". Os comentários foram feitos antes de uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

Recomendado para você

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

Trump ameaça China com tarifa de 200% se país não fornecer ímãs aos EUA

Desse total, R$ 10 bilhões são do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) e R$ 2 bilhões da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos)

Governo anuncia crédito de R$ 12 bi para modernização de setor industrial

Família estava junta por 35 anos. Ao todo, tiveram oito filhos, quatro de cada mãe, e trabalhavam na agricultura, em SC. A convivência era pública e todos no local conheciam a família.

Família poliamorosa, casada desde 1988, ganha direito à pensão por marido falecido. Entenda

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

O republicano mencionou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping: "Xi gostaria que eu fosse para a China. Provavelmente irei este ano ou logo depois".

Trump ponderou que poderia visitar o país com o presidente da Coreia do Sul.

Estados Unidos vivem guerra comercial com ameaças de sobretaxas
Estados Unidos vivem guerra comercial com ameaças de sobretaxas Crédito: Kjpargeter/Freepik

LEIA MAIS

Governo anuncia crédito de R$ 12 bi para modernização de setor industrial

Família poliamorosa, casada desde 1988, ganha direito à pensão por marido falecido. Entenda

Pesquisa revela que mais empresas reduzirão contratações nos EUA

Parque logístico deve atrair novos negócios para 10 cidades do ES

Reforma tributária: mitos e verdades sobre o novo sistema de impostos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Xi Jinping eua usa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais