Acidente de trabalho

Tripulantes limpavam tubulação de navio quando morreram em acidente

Devido a condições marítimas e a distância da costa, o resgate só foi realizado nesta quinta-feira, um dia depois das mortes

Publicado em 18 de julho de 2019 às 18:08 - Atualizado há 6 anos

Dois tripulantes que morreram em navio que estava a 296 quilômetros da costa do Espírito Santo limpavam uma tubulação no momento do acidente. O problema ocorreu na quarta-feira (17/07), porém só nesta quinta-feira a notícia foi divulgada pela Marinha. A embarcação "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall, veio da Argentina e tinha como destino à Espanha.

A empresa responsável pela embarcação, a croata Atlantska Plovidba, realizou dois comunicados ao mercado, na Bolsa de Valores da Croácia, após o acidentes. O primeiro ocorreu às 04h48, horário de Brasília, e o segundo às 9 horas, horário de Brasília.

Explicou que no final da tarde da última quarta-feira (17) trabalhadores começaram a passar mal enquanto limpavam tubulações do navio, o que paralisou as atividades na embarcação. Em seguida, os tripulante comunicaram sobre o ocorrido às autoridades, porém o resgate só poderia ser realizado na manhã desta quinta-feira (18).

"A chegada do helicóptero será pela manhã já que devido às condições meteorológicas no mar, a distância entre a costa e a noite não será possível decolar imediatamente. Os dois feridos estão estáveis, e dois tripulantes não dão sinais de vida mesmo com medidas contínuas de reanimação pela tripulação de acordo com as instruções dos soldados", explicava a publicação.

Os feridos são três cidadãos croatas e um ucraniano. Eles foram levados ao hospital. Eles foram resgatadas pelo helicóptero da Marinha na manhã desta quinta-feira (18). A suspeita é que os tripulantes tenham sido intoxicados com monóxido de carbono.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas na Espanha

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 02

Número de socorridos: 02, mas um terceiro foi socorrido por causa choque da situação





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta