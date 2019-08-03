Inovação

Três empresas capixabas criam robôs para atender indústrias

Sistemas de automação serão destaque em feira industrial que começa na terça

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 01:48 - Atualizado há 6 anos

Robô cão-guia Lysa Crédito: Divulgação

Em um mundo onde as atividades industriais estão cada vez mais ligadas à tecnologia, criar soluções de inovação para fábricas tem se tornado uma aposta de muitas empresas e startups, inclusive do Espírito Santo. Esse é o caso de três empresas capixabas que desenvolveram robôs para atuarem em indústrias, como a ligada ao setor petroleiro.

Esses robôs serão apresentados na 12ª edição da Feira de Metalmecânica e Inovação Industrial (MEC SHOW), que começa na terça-feira (6) e vai até quinta (8) no Pavilhão de Carapina, na Serra. São esperados cerca de de 13 mil visitantes.

Os robôs Routher Tour e de célula robotizada da capixaba Elite Robótica são alguns dos destaques da feira, além do cão-guia Lysa – criado pela empreendedora Neide Salim, também do Estado, para ajudar a orientar deficientes visuais nas ruas.

A capixaba Neide Salim criou um robô que funciona como cão-guia, a Lysa Crédito: Divulgação

De acordo com a criadora, o robô Lysa identifica objetos aéreos, buracos e procura o trajeto mais seguro para o deficiente se locomover, além de avisar quando existem objetos à frente ou ao lado. A inovação foi, inclusive, disputada pelos empresários acionistas do programa Shark Tank Brasil.

Outra automação "made in ES" é a faculdade UCL, que vai apresentar um simulador inédito desenvolvido para treinar mão de obra, além de braços robóticos que poderão ser testados pelo público.

“É um simulador que serve tanto para treinar trabalhadores portuários quanto para capacitar funcionários de empresas que têm pontes rolantes”, explica Sandro Lobato, diretor de Marketing da UCL.

A Motoman também vai levar seus robôs da série GP e o colaborativo HC-10 para a feira. O robô colaborativo foi desenvolvido para trabalhar de modo seguro junto aos seres humanos e contém seis eixos, projetados para uma variedade de aplicações. Já os da série GP são rápidos e compactos, além de oferecerem controle aprimorado de aceleração e desaceleração.

Setor de petróleo

Também presente no evento, a Petrobras apresentará durante a MEC SHOW quatro sistemas robóticos desenvolvidos pela companhia em parceria com instituições de pesquisa e parceiros. Estes sistemas agilizam atividades de manutenção e inspeção, e ao mesmo tempo reduzem a exposição de trabalhadores a riscos.

Dois dos sistemas são voltados à inspeção da integridade dos risers (que são os dutos que levam o petróleo do poço, no fundo do mar, até a plataforma). O sistema de Monitoramento Óptico Direto do Arame, desenvolvido em parceria com a PUC-Rio e a empresa Monflex, consiste em uma série de sensores ópticos instalados na estrutura dos risers que fica mais próxima à plataforma, que permitem avaliar a integridade do duto.

O outro sistema, também desenvolvido em parceria com a PUC-Rio, é um robô que permite fazer limpeza externa e inspeção ótica de todo o riser, desde a superfície até o fundo do mar. Conhecido como AURI, o robô é programado na superfície e, uma vez instalado, percorre toda a trajetória do duto recolhendo imagens e dados de integridade, de forma mais rápida e segura que os métodos aplicados atualmente.

Robô vai permitir pinturade navios, sondas e plataformas tanto no estaleiro quanto em alto-mar Crédito: Divulgação

O robô de pintura, desenvolvido em parceria com o Senai, foi concebido para aplicação em grandes áreas verticais, como costados de navios, sondas e plataformas, tanto no estaleiro quanto em alto-mar. Ou seja, pode ser usado tanto na construção quanto na manutenção periódica dessas instalações. O equipamento, controlado à distância, permite reduzir a exposição de trabalhadores ao risco.

Por fim, a grande estrela promete ser um braço robótico totalmente articulado, originalmente concebido para a realização de soldagem. Esse sistema permite realizar a atividade de soldagem em locais de difícil acesso, com maior eficiência. Durante a feira, será feita demonstração de alguns movimentos realizados pelo robô.

A feira

MEC SHOW 2019 – Feira de Metalmecânica e Inovação Industrial

Data: 06 a 08 de agosto de 2019

Horário: 15h às 21h (acesso até as 20h)

Local: Carapina Centro de Eventos, Serra – ES

Informações e credenciamento: www.mecshow.com.br

