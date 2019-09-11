Home
>
Economia (BR)
>
Trabalhadores dos Correios estão em greve no Espírito Santo

Trabalhadores dos Correios estão em greve no Espírito Santo

Eles reivindicam um reajuste de 3,25% referente à inflação do período e são contra a retirada de direitos como o corte de ticket-alimentação nas férias e afastamentos