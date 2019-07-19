Fundo de Garantia

Trabalhador terá que optar entre sacar FGTS todo o ano ou na demissão

Se escolher resgate anual, profissional não terá acesso ao recurso em caso de dispensa sem justa causa

Mikaella Campos Editora do Núcleo de Reportagens / [email protected]

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:29 - Atualizado há 6 anos

Trabalhador terá que optar por duas formas de saque do FGTS Crédito: Arquivo

O governo prepara uma revolução no modelo de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta prevê que o trabalhador deverá escolher entre o resgate anual de uma parte do seu saldo e o acesso ao dinheiro apenas na demissão.

Pela ideia ainda em formulação, o trabalhador que optar pelo resgate anual deixa de ter direito de sacar o volume depositado caso seja dispensado pelo empregador sem justa causa. Hoje, ao ser desligado, o profissional tem todo o FGTS liberado e ainda recebe a multa de 40%.

De acordo com o que vem sendo discutido, mesmo que comece a sacar os recursos, o trabalhador ainda teria direito aos 40% de multa sobre o valor depositado pela empresa.

Pelo plano do governo, mesmo que o trabalhador comece a sacar os recursos anualmente, ainda teria direito aos demais casos previstos atualmente (que não a demissão). Por exemplo, existência de doenças graves.

As necessidades operacionais foram apontadas por integrantes do ministério da Economia como um dos motivos para o adiamento do anúncio da flexibilização dos saques. Nos bastidores, membros do governo também citam a necessidade de apresentar os números ao setor da construção civil, que teme falta de financiamento para a habitação.

De qualquer forma, o governo ainda não fechou o pacote. Segundo fontes da equipe econômica, há basicamente duas propostas elaboradas pela pasta e a decisão ficará com o presidente Jair Bolsonaro.

A primeira delas libera saques tanto para contas ativas como para inativas, sempre no aniversário da pessoa. A flexibilização será escalonada de acordo com o montante guardado. Quem tem menos vai poder sacar um percentual maior.

Nesse caso, a ideia é que o trabalhador possa sacar um percentual do FGTS todo ano. Dessa forma, o governo tenta evitar situações em que empregados chegam a acordos com patrões para serem demitidos e receberem os recursos.

A segunda proposta, mais simples, é flexibilizar os saques apenas para as contas inativas, e apenas uma vez (a exemplo do que ocorreu no governo Temer).

