Home
>
Economia (BR)
>
Toffoli garante a sindicalistas acompanhar votação da reforma

Toffoli garante a sindicalistas acompanhar votação da reforma

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, concedeu nesta quarta-feira (10), três habeas corpus

Agência Brasil

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:27

 - Atualizado há 6 anos

Toffoli garante a sindicalistas acompanhar votação da reforma Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Arquivo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, concedeu nesta quarta-feira (10), três habeas corpus para garantir que pessoas ligadas ao Sindicato dos Servidores do Ministério Público Federal possam acompanhar a votação da reforma da Previdência nas galerias da Câmara dos Deputados.

Recomendado para você

A categoria reivindica ao menos um reajuste salarial pela inflação e a continuidade dos benefícios já existentes

Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Os habeas corpus foram protocolados ontem (9) na Corte. Os impetrantes alegaram que foram proibidos de entrar na Câmara devido ao esquema de segurança montado no local.

Na decisão, Toffoli disse que o poder de polícia pode ser usado pelo Congresso Nacional, no entanto, não pode ocorrer o impedimento do público de acompanhar as votações em locais públicos.

"Esse poder de polícia não envolve, porém, o de impedir o ingresso de cidadãos que pretendam circular nos recintos abertos ao público, seja para tentar acesso aos congressistas, seja para assistir às sessões públicas, observadas, é claro, as normas internas de polícia", decidiu o ministro.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais