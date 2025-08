Impactos

Tarifaço: indústria do cacau fala em prejuízo de R$ 190 milhões e paralisação no setor

Câmara setorial estima que, com sobretaxa de 50%, exportadores de matéria-prima do chocolate ficam com negócios inviabilizados com os EUA, podendo chegar à paralisação de 70 mil pessoas

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:03

BRASÍLIA - A imposição da sobretaxa de 50% sobre a exportação dos produtos de cacau brasileiro pelos Estados Unidos — que passou a valer a partir desta quarta-feira (6) — deve provocar, já em 2025, uma perda mínima de US$ 36 milhões, o equivalente hoje a R$ 190 milhões, para essa indústria no Brasil. A estimativa é da Câmara Setorial de Cacau e Sistemas Agroflorestais do Ministério da Agricultura (Mapa).>

O impacto medido pelo próprio governo, conforme informações obtidas pela reportagem, mostra que a sobretaxa atinge em cheio as exportações de produtos como amêndoas de cacau in natura, pasta de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau, todos usados, de maneira direta ou indireta, para fazer chocolate.>

A estimativa é de que existam aproximadamente 93 mil produtores de cacau no país Crédito: Shutterstock

A cadeia do cacau no Brasil conta com cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos, abrangendo desde produtores rurais até a indústria de transformação e comercialização. A estimativa é de que existam aproximadamente 93 mil produtores, a maior parte pequenos agricultores familiares.>

"O impacto sobre a indústria nacional será imediato: a ociosidade média do parque processador, hoje já elevada devido à escassez de amêndoas, poderá saltar para até 37%, comprometendo empregos, investimentos e a manutenção das operações", diz a divisão do Mapa. Na prática, isso equivale a comprometer as atividades de aproximadamente 70 mil pessoas.>

>

Somente no primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou US$ 64,8 milhões desses produtos para os EUA, valor que representou mais de 25% de todo o volume exportado pelo setor no período.>

Em 2024, as vendas para o mercado americano somaram US$ 72 milhões, o que expõe o peso dos Estados Unidos para a indústria brasileira de cacau. Com a nova alíquota, a competitividade dos produtos nacionais, segundo a Câmara Setorial do Cacau, é praticamente anulada, tornando inviável a manutenção das exportações.>

A avaliação é de que a situação também compromete a atração de novos investimentos e a viabilidade operacional de unidades localizadas principalmente na Bahia, no Pará e em São Paulo. A indústria nacional, que já enfrentava uma conjuntura desfavorável marcada pela escassez de amêndoas de cacau, pela alta nos preços internos e pela queda da moagem, agora perde um de seus principais canais de escoamento externo.>

"O fechamento do canal de exportação para os EUA, sem alternativas comerciais imediatas, tende a ampliar a ociosidade da indústria e comprometer empregos e investimentos nas regiões produtoras", relata a análise técnica.>

Essa retração no mercado comprador nacional deverá resultar em pressão sobre os preços pagos ao produtor, desestímulo ao cultivo e riscos à sustentabilidade econômica do setor. "Trata-se de uma retaliação comercial que prejudica não apenas o setor empresarial, mas milhares de trabalhadores e comunidades que dependem da cacauicultura no Brasil.">

Leia mais Tarifaço: secretário de Agricultura do ES sugere enviar produtos a outros países

O documento da Câmara Setorial alerta ainda para o risco de paralisação em diversas plantas industriais, o que comprometeria não apenas grandes exportadores, mas também comunidades inteiras que dependem do cacau.>

O caso da Bahia ilustra bem o cenário. Principal Estado processador e um dos maiores produtores de cacau do país, a Bahia registrou um crescimento de 63,3% nas exportações de manteiga e pó de cacau no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. O cacau responde por 13,2% da balança comercial baiana, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.>

A Câmara Setorial pediu ao Mapa e ao Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) uma resposta articulada e urgente para evitar a paralisação das exportações aos EUA. Além da abertura de diálogo com os Estados Unidos para tentar reverter ou mitigar a medida, pede a criação de um programa emergencial de apoio à indústria e aos produtores, com linhas de crédito e compensações tributárias.>

O vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, disse que o governo trabalha em um plano de contingência que prevê, entre diversas ações, medidas de crédito e de compras governamentais e que isso será resolvido "em questão de dias".>

Os dados do Mdic apontam que os Estados Unidos são o segundo maior comprador de cacau em pó, manteiga ou pasta de cacau do Brasil. Ficam só atrás da Argentina, que respondeu por 52,1% do mercado internacional entre janeiro e junho deste ano, enquanto os EUA responderam por 20,3%.>

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse acreditar na possibilidade de o governo dos Estados Unidos recuar da aplicação da sobretaxa de 50% a alguns itens que foram inclusos no tarifaço, destacando a carne e o café. Tebet disse que essas perspectivas vieram de uma série de conversas com empresários do setor.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta