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Safra de soja

Soja deve ter recorde de 134,0 milhões de toneladas em 2021, diz IBGE

Segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, a produção do grão deve crescer 10,3%;  a área do plantio também cresceu 4,8% no país

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 14:12

Públicado em 

07 out 2021 às 14:12
Agência Estado

Colunista

Agência Estado

Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná Crédito: Mauro Zafalon /Folhapress
O Brasil deve colher novo recorde de soja em 2021, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção da soja deve crescer 10,3% ante 2020, totalizando 134,0 milhões de toneladas.
Já a safra de arroz será 4,4% maior, somando 11,5 milhões de toneladas.
O cultivo de algodão herbáceo deve cair 17,7%, para um total de 5,9 milhões de toneladas.
Quanto ao milho, a expectativa é de um recuo de 16,4% na produção, por causa de uma redução de 3,2% no milho de primeira safra, além de queda de 21,0% no milho de segunda safra. A produção total de milho será de 86,3 milhões de toneladas em 2021.
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da safra nacional de grãos, que, somados, representaram 92,4% da estimativa da produção e responderam por 87,7% da área a ser colhida.
A área a ser colhida de milho aumentou 6,1% ante 2020, com alta de 1,4% no milho de primeira safra e elevação de 7,8% no milho de segunda safra.
A área de soja cresceu 4,8%, enquanto a de algodão herbáceo caiu 16,0%. Houve estabilidade na área a ser colhida de arroz.

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