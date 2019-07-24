Negócio

Sócia da ES Gás, BR Distribuidora é vendida por R$ 9 bilhões

Controle acionário da subsidiária da Petrobras será de investidores estrangeiros

Publicado em 24 de julho de 2019 às 00:28 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras vendeu o controle acionário da subsidiária BR Distribuidora por US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 9 bilhões. As ações foram vendidas para 160 investidores de diferentes países, como Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

As informações são do colunista Guilherme Amado, da revista “Época”. Segundo ele, estão envolvidos na operação os bancos Merril Lynch, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Santander, Itaú e XP.

Com a venda, a Petrobras reduziu sua participação de 71,25% para 45,25% na empresa e os recursos deverão entrar no caixa da companhia para ajudar a reduzir seu endividamento.

A subsidiária é sócia da nova empresa de distribuição de gás encanado do Espírito Santo, a ES Gás, criada formalmente na segunda (22). A empresa possui 60,34 % do capital total da estatal capixaba e 49% de ações ordinárias, com controle do governo do Estado com 51% das ações ordinárias.

Apesar de já criada, a ES Gás somente assumirá os serviços após a assinatura do novo contrato de concessão. Enquanto isso, a Petrobras Distribuidora continuará operando a distribuição de gás natural canalizado. A integralização do capital pelo governo do estado e pela BR ocorrerá em até 12 meses, informou a petroleira.

Na segunda, durante o evento de constituição da ES Gás, executivos da BR Distribuidora já haviam afirmado que o processo de venda estava em andamento, mas não falaram se isso teria algum impacto na participação da subsidiária na companhia capixaba.

Além da distribuição de gás no Estado, a BR é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes, com mais de 7.500 postos de serviço com sua bandeira, atuando também com as franquias de conveniência BR Mania e Lubrax+. No mercado B2B, seu portifólio inclui aproximadamente 14.000 grandes clientes, em segmentos como aviação, asfaltos, transporte, produtos químicos, supply house e energia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta