Home
>
Economia (BR)
>
Senador do ES vai à Justiça contra "jabutis" sobre direito trabalhista

Senador do ES vai à Justiça contra "jabutis" sobre direito trabalhista

De acordo com o parlamentar, o texto original saltou de 19 para 53 artigos que não fazem relação com o texto principal. MP pode ser votada nesta terça-feira (13) na Câmara