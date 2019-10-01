Publicado em 1 de outubro de 2019 às 20:12
- Atualizado há 6 anos
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, no início da tarde desta terça-feira (1º), o relatório da Previdência de Tasso Jereissati (PSDB-CE), por 17 votos a 9. A Comissão rejeitou todas as tentativas de mexer no texto. O texto segue, agora, para votação em plenário. Para que seja aprovado, é preciso que o projeto tenha pelo menos 49 votos favoráveis
