Senado analisa reforma da Previdência para votação em 1º turno

Senado analisa reforma da Previdência para votação em 1º turno

Texto estabelece idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 20:12

 - Atualizado há 6 anos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, no início da tarde desta terça-feira (1º), o relatório da Previdência de Tasso Jereissati (PSDB-CE), por 17 votos a 9. A Comissão rejeitou todas as tentativas de mexer no texto. O texto segue, agora, para votação em plenário. Para que seja aprovado, é preciso que o projeto tenha pelo menos 49 votos favoráveis

