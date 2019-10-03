Segundo turno da reforma só no fim do mês, diz vice-líder do governo

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa que votou a reforma da Previdência Crédito: Marcos Oliveira

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), um dos vice-líderes do governo no Senado , afirmou que a votação da reforma da Previdência em segundo turno vai ficar somente para o dia 22 de outubro ou ainda depois dessa data.

"O segundo turno deve ficar para o dia 22. Chance zero de votar antes. Vai ser dia 22, 23, por aí", declarou Rodrigues. O calendário fechado por líderes partidários previa a votação do segundo turno para o próximo dia 10.

De acordo com ele, as próximas duas semanas serão mais esvaziadas no Senado. Ele lembra que um grupo de parlamentares viajará a Roma para a canonização de Irmã Dulce. A cerimônia está marcada para dia 13.

Além dos ruídos no calendário, a votação do segundo turno da reforma corre risco diante da preocupação de senadores com a indefinição na divisão dos recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. Além disso, há outras demandas, como a liberação de emendas parlamentares.