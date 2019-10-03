Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Segundo turno da reforma só no fim do mês, diz vice-líder do governo
Previdência

Segundo turno da reforma só no fim do mês, diz vice-líder do governo

De acordo com o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), um dos vice-líderes do governo no Senado, votação deve ser após dia 22
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 out 2019 às 18:58

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 18:58

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa que votou a reforma da Previdência Crédito: Marcos Oliveira
O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), um dos vice-líderes do governo no Senado, afirmou que a votação da reforma da Previdência em segundo turno vai ficar somente para o dia 22 de outubro ou ainda depois dessa data.
"O segundo turno deve ficar para o dia 22. Chance zero de votar antes. Vai ser dia 22, 23, por aí", declarou Rodrigues. O calendário fechado por líderes partidários previa a votação do segundo turno para o próximo dia 10.

Veja Também

Análise: perdas na Previdência respingam mais uma vez nos Estados

Guedes quer compensar perdas da Previdência no novo pacto federativo

De acordo com ele, as próximas duas semanas serão mais esvaziadas no Senado. Ele lembra que um grupo de parlamentares viajará a Roma para a canonização de Irmã Dulce. A cerimônia está marcada para dia 13.
Além dos ruídos no calendário, a votação do segundo turno da reforma corre risco diante da preocupação de senadores com a indefinição na divisão dos recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. Além disso, há outras demandas, como a liberação de emendas parlamentares.
Chico Rodrigues, no entanto, nega que o problema seja o impasse na negociação política. “Isso tem zero de interferência. O acordo da cessão onerosa está feito, não se pode criar barganha”, declarou. Ele ainda afastou a possibilidade de a reforma ser ainda mais desidratada no segundo turno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reforma da Previdência Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planejamento sucessório, inventário, testamento
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados