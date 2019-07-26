Home
>
Economia (BR)
>
Saques anuais do FGTS podem movimentar R$ 150 bi em crédito em dois anos

Saques anuais do FGTS podem movimentar R$ 150 bi em crédito em dois anos

Cálculos levam em conta a nova modalidade batizada de saque aniversário, mas ainda depende de regulamentação