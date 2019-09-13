Home
>
Economia (BR)
>
Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir neste sábado

Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir neste sábado

No ES, serão 1,98 milhão de trabalhadores que terão direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa