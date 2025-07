Tarifa dos EUA

Sanção contra Moraes reforça caráter político do tarifaço, avalia governo

Auxiliares de Lula consideram que medida mostra que há pouca disposição dos Estados Unidos para negociar

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:26

BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que o anúncio de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, reforça o caráter político da sobretaxa de 50% a ser imposta em produtos brasileiros a partir de sexta-feira (1º).>

A medida também mostra, na avaliação de auxiliares de Lula, que praticamente não há disposição por parte dos EUA em negociar o tarifaço com o Brasil.>

O governo Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (30) punições financeiras a Moraes por meio da chamada Lei Magnitsky.>

A legislação trata de graves violações aos direitos humanos. Por meio dessa decisão, o governo Trump determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que Moraes tenha nos Estados Unidos, e também pode proibir entidades financeiras americanas de fazerem operações em dólares com uma pessoa sancionada.>

Para assessores de Lula, a imposição da sanção a dois dias da entrada em vigor do tarifaço, quando ministros brasileiros tentam abrir canais de diálogo com autoridades americanas, mostra que a sobretaxa de 50% não tem caráter comercial, mas de punição contra o Brasil. Para eles, trata-se de um sinal extremamente negativo para as tratativas comerciais.>

Ao enviar uma carta a Lula avisando do tarifaço, Trump vinculou a medida ao julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de estado e à regulamentação das redes sociais, também em discussão no Judiciário.>

Um assessor de Lula considera que os sinais vindos dos EUA mostram que o tarifaço de 1º de agosto é de difícil reversão. Eventuais exclusões de produtos que não são produzidos nos EUA, como o café, decorreriam de decisão exclusiva dos americanos, e não como fruto do diálogo entre os dois países.>

Para um ministro de Lula, o fato de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ter endossado a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes só fortalece o diagnóstico de que não há disposição do lado dos EUA para negociar.>

"Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil", disse Bessent, em nota. "Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivações políticas -inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos EUA e as liberdades de nossos cidadãos.">

Bessent é um dos interlocutores na gestão Trump que ministros de Lula têm buscado para tentar reverter o tarifaço.>

Nesta quarta (30), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que a equipe de Bessent tinha indicado a possibilidade de uma conversa com o governo brasileiro às vésperas da imposição da sobretaxa.>

Outro fato que consolidou o diagnóstico de que a margem para negociar o tarifaço de 1º de agosto é mínima foi uma publicação de Trump nas redes sociais na manhã desta quarta. Referindo-se a todos os países que sofrerão diferentes sobretaxas nessa data, o republicano disse que o prazo não será estendido.>

