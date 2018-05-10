Restaurante giratório vira centro de inovação de R$ 9,5 milhões

Estrutura metálica do que seria o restaurante giratório da Findes Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo | GZ | 2015

A ideia era fazer um restaurante giratório, mas a estrutura metálica em cima do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) deve abrigar agora um laboratório de inovação  conforme o Gazeta Online já havia publicado com exclusividade  que prevê gerar R$ 100 milhões em projetos nos próximos dez anos.

É um novo destino para a polêmica obra, alvo, inclusive, de ação do Tribunal de Contas da União por uso indevido de recursos do Sesi. A proposta, chamada de FindesLab, fará parte do programa Inovação da Indústria Capixaba (Inovic), lançado nesta quinta-feira (10) pela federação.

Serão investidos R$ 9,5 milhões para a conclusão das obras, dinheiro captado junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), caracterizados como capital privado.

Segundo o presidente da Findes, Léo Castro, o programa Inovic e o laboratório vão contribuir para transformar a economia local. Acreditamos que o novo ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo será fruto do surgimento de uma indústria mais inovadora e tecnológica, disse.

OBRA JÁ CUSTOU R$ 17,6 MILHÕES

Embora tenha sido caracterizada há nove anos como um restaurante giratório, a obra de modernização do Edifício Findes totaliza, até o momento, um investimento de R$ 17,6 milhões. Deste valor, apenas R$ 5,3 milhões são referentes à estrutura metálica  cerca de 30% do total. Os demais R$ 12,3 milhões foram investidos na construção de uma torre com 14 andares, localizada na lateral do prédio

NOVO PROJETO NÃO VAI GIRAR

O novo projeto estrutural da estrutura metálica foi elaborado pela Controlatto  empresa envolvida em obras nacionalmente conhecidas, como a Ponte Rio-Niterói. A proposta de giro em 360º foi descartada e, para conclusão, serão acrescentadas 31 toneladas de aço à estrutura atual.

O Edifício Findes suportaria receber 425 toneladas de carga adicional, todavia, a conclusão das obras representará o acréscimo de apenas 136 toneladas  cerca de 32% da capacidade total. A conclusão do FindesLAB está prevista para setembro de 2019.

A obra já obteve alvará de execução, aprovação na Prefeitura Municipal de Vitória e no Corpo de Bombeiros, além de licença ambiental.

DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO AO SESI

A Findes foi condenada pelo Tribunal de Contas da União a devolver R$ 12,8 milhões ao Sesi, em decisão que descartou qualquer indício de má-fé. A devolução dos recursos vem sendo realizada em parcelas e, até o momento, foram pagos R$ 4,4 milhões ao Sesi.