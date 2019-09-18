Home
Reforma tributária deve ser votada na CCJ do Senado em 2 de outubro

O ponto principal prevê a criação do chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), que terá as características de um tributo sobre valor adicionado (IVA)