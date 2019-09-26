Home
Reforma reduz imposto para remédio e comida, diz autor de proposta no ES

Luiz Carlos Hauly, autor da proposta de reforma tributária que tramita no Senado, diz que ideia é desonerar itens primordiais. Ele esteve em evento da OAB em Vitória