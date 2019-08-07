Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:57
- Atualizado há 6 anos
Depois de quase seis horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto-base da reforma da Previdência na madrugada desta quarta-feira (07). Foram contabilizados 370 votos a favor, 124 conta e 1 abstenção.
Eram necessários 308 votos dos 531 deputados para votação. Uma nova sessão acontece nesta tarde para analisar oito destaques apresentados para retirar pontos específicos da proposta em votação separada. Após a conclusão, a votação segue para o Senado, onde também será votada em dois turnos.
COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA
- Amaro Neto (PRB) - A favor
- Da Vitória (PPS) - A favor
- Soraya Manato (PSL) - A favor
- Evair de Melo (PP) - A favor
- Felipe Rigoni (PSB) - A favor
- Helder Salomão (PT) - Contra
- Lauriete (PL) - A favor
- Norma Ayub (DEM) - A favor
- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra
- Ted Conti (PSB) - A favor
