Home
>
Economia (BR)
>
Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba

Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba

Texto-base foi aprovado na Câmara dos Deputados em segundo turno com 370 votos a favor. Dos dez deputados do Estado, apenas dois foram contra

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:57

 - Atualizado há 6 anos

Depois de quase seis horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto-base da reforma da Previdência na madrugada desta quarta-feira (07). Foram contabilizados 370 votos a favor, 124 conta e 1 abstenção.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

Eram necessários 308 votos dos 531 deputados para votação. Uma nova sessão acontece nesta tarde para analisar oito destaques apresentados para retirar pontos específicos da proposta em votação separada. Após a conclusão, a votação segue para o Senado, onde também será votada em dois turnos.

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA 

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados Crédito: Montagem | Gazeta Online

- Amaro Neto (PRB) - A favor

- Da Vitória (PPS) - A favor

- Soraya Manato (PSL) - A favor

- Evair de Melo (PP) - A favor

- Felipe Rigoni (PSB) - A favor

- Helder Salomão (PT) - Contra

- Lauriete (PL) - A favor

- Norma Ayub (DEM) - A favor

- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra

- Ted Conti (PSB) - A favor

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixaba Previdência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais