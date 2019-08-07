Câmara

Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba

Texto-base foi aprovado na Câmara dos Deputados em segundo turno com 370 votos a favor. Dos dez deputados do Estado, apenas dois foram contra

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:57 - Atualizado há 6 anos

Depois de quase seis horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto-base da reforma da Previdência na madrugada desta quarta-feira (07). Foram contabilizados 370 votos a favor, 124 conta e 1 abstenção.

Eram necessários 308 votos dos 531 deputados para votação. Uma nova sessão acontece nesta tarde para analisar oito destaques apresentados para retirar pontos específicos da proposta em votação separada. Após a conclusão, a votação segue para o Senado, onde também será votada em dois turnos.

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados Crédito: Montagem | Gazeta Online

- Amaro Neto (PRB) - A favor

- Da Vitória (PPS) - A favor

- Soraya Manato (PSL) - A favor

- Evair de Melo (PP) - A favor

- Felipe Rigoni (PSB) - A favor

- Helder Salomão (PT) - Contra

- Lauriete (PL) - A favor

- Norma Ayub (DEM) - A favor

- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra

- Ted Conti (PSB) - A favor

