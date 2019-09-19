Home
Reforma da Previdência será votada no Senado na próxima terça-feira

Após entrega do relatório de relator, texto será apreciado pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no Plenário. Veja como fica sua aposentadoria