Receita libera consulta a 2º lote de restituição do IR nesta segunda

A previsão é que o pagamento seja realizado para 3,16 milhões de contribuintes na próxima segunda-feira (15)

Agência Folha Press

Publicado em 8 de julho de 2019 às 09:24

Imposto de renda Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal libera às 9h desta segunda-feira (8) consulta ao segundo lote de restituição do IR (Imposto de Renda) de 2019.

Ao todo, R$ 5 bilhões serão creditados, dos quais R$ 2,36 bilhões serão pagos a idosos, pessoas com deficiência e contribuintes cuja maior fonte de renda venha do ensino.

A previsão é que o pagamento seja realizado para 3,16 milhões de contribuintes na próxima segunda-feira (15).

Também serão liberadas as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018, a 90 mil pessoas que ficaram na malha fina.

A consulta pode ser feita na página da Receita na internet (www.receita.economia.gov.br), onde é possível acessar o extrato de declaração do imposto e verificar se há erros, como omissão de rendimento ou inconsistência de dados.

Nesse caso, é possível corrigir as informações e enviar uma declaração retificadora.

Contribuintes também podem checar pelo aplicativo do IR ou ainda pelo número de telefone 146.

A correção pela taxa básica de juros Selic aplicada às restituições do exercício de 2019 será de 2,01%.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve entrar em contato com a central de atendimento do Banco do Brasil por telefone ou ir a alguma das agências bancárias.

