Home
>
Economia (BR)
>
Receita arrecada R$ 113,3 bi em maio, melhor resultado em 5 anos

Receita arrecada R$ 113,3 bi em maio, melhor resultado em 5 anos

Na receita de tributação (chamada de receitas administradas), item mais relacionado à situação de indicadores macroeconômicos, a arrecadação foi de R$ 110,7 bilhões no mês