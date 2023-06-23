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R$ 7,5 bi pagos

Receita abre consulta ao 2° lote de restituição do IR nesta sexta (23)

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo da Receita Federal; 5,1 milhões de contribuintes receberão o dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2023 às 08:53

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 08:53

SÃO PAULO - Começa nesta sexta-feira (23), às 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O pagamento será realizado no dia 30 de junho para contribuintes que têm prioridade. A consulta pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita Federal.
Serão 5,1 milhões de contribuintes contemplados neste lote, um montante total de R$ 7,5 bilhões a serem pagos.
Declaração do Imposto de Renda
Pagamento será realizado no dia 30 de junho para contribuintes com prioridade Crédito: Divulgação

Como fazer a consulta

Pelo site da Receita Federal: 
  • Entre no site da Receita (www.gov.br/receitafederal) e clique em "Meu Imposto de Renda" 
  • Vá em "Consultar a Restituição" 
  • Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. 
  • Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar
Pelo aplicativo Meu imposto de Renda: 
  • No aplicativo, acesse o cadastro no Gov.br 
  • Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição" 
  • Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão  
  • Depois, basta clicar em "Consultar"
  • Não é necessário entrar na conta Gov.br pelo aplicativo da Receita Federal: 
  • No aplicativo, selecione a opção "Consultar Restituição" 
  • Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão
  • Depois, clique em "Consultar"
Entre os contribuintes com prioridade, 130 mil são idosos acima de 80 anos, mais de 978 mil têm entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave e 468.889 contribuintes têm o magistério como maior fonte de renda.
Ainda será feito o crédito bancário para 3,5 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que, por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por Pix, receberam prioridade.
De acordo com o fisco, também haverá o pagamento de valores a contribuintes que saíram da malha fina de anos anteriores.
O Imposto de Renda ainda terá mais três lotes de restituição neste ano entre julho e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2023
Lote e data de pagamento
  • 1º - 31 de maio (já pago) 
  • 2º- 30 de junho 
  • 3º - 31 de julho 
  • 4º - 31 de agosto 
  • 5º - 29 de setembro
COMO CONSULTAR O EXTRATO DA DECLARAÇÃO?
É necessário ter conta prata ou ouro no site Gov.br para fazer o acesso. A consulta é feita no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal: - Informe o CPF e a senha do Gov.br - Nas opções, selecione "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)" - Vá até o quadro "Declarações do IRPF" para verificar se sua declaração está na fila de pagamento
COMO É FEITO O PAGAMENTO
A restituição é paga na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.
Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito por meio do:
  • Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) 
  • Telefone, na central de relacionamento BB, 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, deverá fazer o pedido dos valores no Portal e-CAC, basta:
  • Ir em "Declarações e Demonstrativos" 
  • Depois, clicar em "Meu Imposto de Renda"
  • Por fim, selecionar a opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária"
CONTRIBUINTE QUE CAI NA MALHA FINA NÃO RECEBE
O contribuinte que cai na malha fina do Imposto de Renda não recebe a restituição até que corrija as falhas e envie uma declaração retificadora à Receita. Para saber como está a análise da declaração pelo fisco, é preciso acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita) ou o portal Gov.br.

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