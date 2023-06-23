Receita abre consulta ao 2° lote de restituição do IR nesta sexta (23)

Serão 5,1 milhões de contribuintes contemplados neste lote, um montante total de R$ 7,5 bilhões a serem pagos.

Pagamento será realizado no dia 30 de junho para contribuintes com prioridade Crédito: Divulgação

Como fazer a consulta

Pelo site da Receita Federal:

Entre no site da Receita (www.gov.br/receitafederal) e clique em "Meu Imposto de Renda"

Vá em "Consultar a Restituição"

Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023.

Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar

Pelo aplicativo Meu imposto de Renda:

No aplicativo, acesse o cadastro no Gov.br

Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição"

Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão

Depois, basta clicar em "Consultar"

Não é necessário entrar na conta Gov.br pelo aplicativo da Receita Federal:

No aplicativo, selecione a opção "Consultar Restituição"

Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão

Depois, clique em "Consultar"

Entre os contribuintes com prioridade, 130 mil são idosos acima de 80 anos, mais de 978 mil têm entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave e 468.889 contribuintes têm o magistério como maior fonte de renda.

Ainda será feito o crédito bancário para 3,5 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que, por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por Pix , receberam prioridade.

De acordo com o fisco, também haverá o pagamento de valores a contribuintes que saíram da malha fina de anos anteriores.

O Imposto de Renda ainda terá mais três lotes de restituição neste ano entre julho e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2023

Lote e data de pagamento

1º - 31 de maio (já pago)

2º- 30 de junho

3º - 31 de julho

4º - 31 de agosto

5º - 29 de setembro

COMO CONSULTAR O EXTRATO DA DECLARAÇÃO?

É necessário ter conta prata ou ouro no site Gov.br para fazer o acesso. A consulta é feita no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal: - Informe o CPF e a senha do Gov.br - Nas opções, selecione "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)" - Vá até o quadro "Declarações do IRPF" para verificar se sua declaração está na fila de pagamento

COMO É FEITO O PAGAMENTO

A restituição é paga na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito por meio do:

Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf)

Telefone, na central de relacionamento BB, 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, deverá fazer o pedido dos valores no Portal e-CAC, basta:

Ir em "Declarações e Demonstrativos"

Depois, clicar em "Meu Imposto de Renda"

Por fim, selecionar a opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária"

CONTRIBUINTE QUE CAI NA MALHA FINA NÃO RECEBE