Como receber a restituição do IR nos primeiros lotes de pagamento?

O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda vai até 31 de maio. E as datas de pagamento da restituição também já foram divulgadas pela Receita Federal. Essa compensação é devida a quem pagou mais imposto do que deveria e, na hora dessa quitação do Fisco, alguns contribuintes têm prioridade.
Calendário de restituição
- 1º lote: 31 de maio de 2023
- 2º lote: 30 de junho de 2023
- 3º lote: 31 de julho de 2023
- 4º lote: 31 de agosto de 2023
- 5º lote: 29 de setembro de 2023
Via de regra, os seguintes contribuintes têm prioridade no pagamento da restituição:
- idosos acima de 80 anos;
- idosos entre 60 e 79 anos de idade;
- pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;
- pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Neste ano, a Receita incluiu mais duas situações em que os contribuintes terão o dinheiro de volta mais rapidamente. Também terão prioridade as pessoas que optarem por receber a restituição por Pix e as que utilizarem a declaração pré-preenchida.
A partir daí, quem não teve a declaração retida na malha fina recebe a restituição, por ordem de entrega. Ou seja, quem entregou mais cedo também tem chance de receber nos primeiros lotes.
A consulta aos lotes é aberta uma semana antes de o dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, quando a opção estiver disponível, selecionar "Consultar a Restituição".