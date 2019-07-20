Acidente

Recebe alta segundo funcionário de hospital que atendeu tripulantes

Os funcionários do hospital apresentaram dores de cabeça e náuseas depois de terem prestado os primeiros atendimentos

Publicado em 20 de julho de 2019

Navio onde tripulantes morreram nesta quinta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

Recebeu alta, na manhã deste sábado (20), o segundo funcionário que estava em isolamento por conta de sintomas apresentados após contato com os tripulantes resgatados do navio AP DUBRAVA nesta quinta-feira (18). O outro funcionário teve alta nesta sexta-feira (19).

Segundo a médica pneumologista Kristiane Soneghet, eles apresentaram dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais. Eles estavam em isolamento por orientação do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), departamento da Secretaria Estadual de Saúde.

A secretaria foi procurada e esclareceu, por nota, que o procedimento é padrão de precaução, uma vez que ainda não se conhece o agente causador.

DOIS TRIPULANTES SAEM DA UTI

Também na manhã deste sábado (20), o hospital divulgou que dois tripulantes que passaram mal após o vazamento de gás tiveram alta. O terceiro continua internado no Hospital Meridional na Praia da Costa, em Vila Velha.

Segundo informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem.

TRIPULANTES

Já os três tripulantes continuam internados - dois deles em um hospital na Praia da Costa, em Vila Velha, e um em Cariacica. Eles seguem na UTI, estáveis, conscientes e evoluindo bem, além de terem passado por sessões em uma câmara hiperbárica durante o dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está monitorando o caso e que até o momento não há suspeita de doenças infectocontagiosas.

Disse ainda que a inspeção é feita pela Anvisa, por se tratar de navio internacional, e que o Estado é notificado para fazer o acompanhamento dos envolvidos. Nestes casos, segundo a Secretaria, são seguidos os protocolos padrões de investigação, e quando necessário, adotadas ações de bloqueio.

ENTENDA O CASO

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.

PEDIDO DE SOCORRO

De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

RESGATE

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho





Já na manhã desta quinta-feira (18), foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.

PERÍCIAS

Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.

ATRACAÇÃO NO PORTO

A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde deve permanecer por três dias.

DML

Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.

ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO

A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação).

"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA

De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana, a limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados

Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.

