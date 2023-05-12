Quem é Linda Yaccarino, nova CEO do Twitter indicada por Elon Musk

O empresário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (11), que escolheu uma substituta para o cargo de CEO do Twitter, sinalizando afastamento da liderança da rede social. A decisão ocorre cerca de duas semanas após investidores da Tesla reivindicarem maior comprometimento de Musk na gestão da empresa de veículos elétricos, onde ele também exerce cargo de CEO.

"Estou animado em anunciar que contratei uma nova CEO para o Twitter. Ela começará em seis semanas", declarou Musk, em um tweet. "Meu cargo será alterado para presidente executivo e diretor de tecnologia (CTO), supervisionando produtos, software e sysops".

O anúncio aconteceu logo antes do fechamento das bolsas de Nova York, às 16h48 (de Brasília), e impulsionou os ganhos da Tesla, que encerrou em alta de 2,10% no pregão regular. A tendência positiva continuou nas negociações estendidas, à medida que investidores digeriram a notícia, com os papéis da produtora de veículos elétricos subindo 1,58%, a US$ 174,80, no after hours.

Linda Yaccarino, nova CEO do Twitter, em live Crédito: @lindayacc/Twitter

Em abril, investidores fizeram uma carta exigindo que Elon Musk, no papel de CEO da Tesla, ampliasse seu comprometimento com a gestão da fabricante de veículos elétricos, após a companhia ter revelado queda amarga no lucro do primeiro trimestre de 2023.

A Barron's aponta ainda que, antes de Musk assumir o Twitter, os papéis da Tesla valiam cerca de US$225 por ação, mas encerraram o ano passado valendo cerca US$ 123, uma queda de 45%.

A revista analisa que deixar a liderança da rede social pode significar também que os negócios se estabilizaram e diminuir a pressão para que o empresário venda ações da Tesla para financiar a plataforma.

A nova CEO

Musk confirmou que a nova CEO do Twitter é Linda Yaccarino, uma executiva com fortes laços na indústria de publicidade.

Yaccarino trabalhou na NBCUniversal por quase 12 anos, com seu time gerando mais de US$ 100 bilhões em vendas de propagandas desde 2011, segundo a companhia.

Antes da NBC, Yaccarino trabalhou na empresa de entretenimento Turner por quase duas décadas, segundo o LinkedIn.

Yaccarino pode ajudar a restaurar a fé dos anunciantes no Twitter, disse o fundador da agência de publicidade DiGo, Mark DiMassimo. "Mesmo que haja ceticismo, se de fato de ela for ao Twitter, será um movimento poderosamente reconfortante", disse DiMassimo.