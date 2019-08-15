Home
>
Economia (BR)
>
Protesto impede a entrada de caminhões na Ceasa

Protesto impede a entrada de caminhões na Ceasa

Um dos motivos do protesto é com relação à mudança na cobrança da taxa de entrada e saída para fazer compras no local. O protesto aconteceu no momento em que o governo do Estado anunciou que quer privatizar a Ceasa