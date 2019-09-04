Mudança

Proposta quer saque total do FGTS para quem ganha menos de um salário

Relator da medida provisória que libera até R$ 500 para cotistas quer ampliar resgate do fundo para privilegiar os mais pobres

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 15:16 - Atualizado há 6 anos

O relator da Medida Provisória que autoriza o saque de até R$ 500 das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quer ampliar a retirada para todos os trabalhadores que ganham até um salário mínimo. A ideia é permitir que a pessoa com essa renda resgate todo o valor que tem de saldo.

A partir do dia 13 de setembro, quase dois milhões de trabalhadores no Espírito Santo poderão fazer o chamado “saque imediato” até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seja ativa ou inativa. O calendário prevê pagamentos até março do ano que vem.

Serão 1.982.435 trabalhadores que terão direito ao resgate no Espírito Santo. Para 81% deles, ou seja, para 1.605.772 pessoas, o saque irá zerar todo o saldo do fundo, já que elas possuem menos de R$ 500 de saldo do FGTS.

Só no Espírito Santo, serão liberados R$ 649,5 milhões com o saque imediato. Em todo Brasil, essa cifra deve chegar aos R$ 40 bilhões, segundo projeta a Caixa.

Um dos argumentos do relator, o deputado Hugo Motta (PRB-PB) é que isso não terá impacto significativo nas contas do Fundo e beneficiará a população que mais necessita dos recursos.

Serão R$ 505,1 milhões liberados ainda neste ano para 1,3 mil trabalhadores, e mais R$ 144,3 milhões depositados em 2020 para outros 607 mil.

Se o trabalhador tiver conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. No caso de não desejar retirar os recursos, é necessário informar ao banco por meio dos canais divulgados no site do FGTS, até 30 de abril de 2020, para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS. Cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão crédito automático em conta poupança, conforme o calendário.

Quem não possui poupança na Caixa deverá seguir o cronograma abaixo para início do pagamento. Para quem possui Cartão do Cidadão e senha, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento. Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, mediante apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF.

Conforme a colunista Beatriz Seixas havia adiantado, a liberação dos recursos do saque imediato deve representar um incremento de 0,32 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo entre este ano e o próximo.

Em média, cada trabalhador vai sacar R$ 328 de cada conta, mas o valor vai depender do saldo.

Todos os trabalhadores que possuem conta com saldo do FGTS, seja ativa ou inativa, poderão sacar. Para quem tem menos de R$ 500, será liberado todo o valor do saldo.

Aniversário

A partir de abril do ano que vem começa a valer uma nova opção de saque dos recursos do FGTS, que será anual, o chamado saque-aniversário. A cada ano, o trabalhador que migrar para a modalidade poderá resgatar um percentual do fundo somada a uma parcela adicional.

Os interessados em migrar para a sistemática do saque aniversário poderão comunicar à Caixa, a partir de 1º de outubro de 2019. Ao confirmar a mudança, o trabalhador não poderá efetuar o saque do FGTS em caso de rescisão de contrato de trabalho.

A migração não é obrigatória. Caso o titular de conta do FGTS não comunique ao banco o interesse em migrar, permanecerá na regra do saque rescisão. Quem realizar a mudança só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos a partir da data de solicitação à Caixa, conforme a MP publicada pelo governo.

É importante lembrar o saque imediato nada tem a ver como o saque-aniversário. Quem sacar os R$ 500 agora não ficará impedido de resgatar o FGTS na demissão.

