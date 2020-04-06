Projeção do PIB de 2020 passa de -0,48% para -1,18%, aponta Focus

A expectativa para a economia este ano passou de retração de 0,48% para queda de 1,18% Crédito: Reprodução

Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 2,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

No fim de março, o BC atualizou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o PIB em 2020, de alta de 1,8% para variação zero. O próprio BC, no entanto, reconheceu que o cenário está se alterando rapidamente e que, por isso, a projeção do RTI não reflete, necessariamente, a situação atual.

No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de alta de 0,85% para avanço de 0,50%. Há um mês, estava positiva em 2,00%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,50% para 2,70%, ante 2,50% quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 foi de 56,63% para 58,10%. Há um mês, estava em 56,60%. Para 2021, a expectativa foi de 57,87% para 60,00%, ante 57,45% de um mês atrás.

RESULTADO PRIMÁRIO

Com o governo autorizado a expandir os gastos em 2020 para combater a pandemia do novo coronavírus, o Relatório de Mercado Focus trouxe hoje alteração na projeção para o resultado primário do governo em 2020. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano foi de 1,30% para 1,65%. No caso de 2021, foi de 0,60% para 0,80%. Há um mês, os porcentuais estavam em 1,10% e 0,51%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2020 foi de 6,00% para 6,90%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2021, passou de 4,86% para 5,00%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 5,50% e 4,83%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus, de superávit comercial de US$ 35,00 bilhões para US$ 34,10 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 36,40 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 35,30 bilhões para US$ 35,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 34,00 bilhões.

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2020 ficará em US$ 33,5 bilhões. Esta projeção foi atualizada no RTI divulgado no fim de março.

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 55,80 bilhões para US$ 52,34 bilhões, ante US$ 58,65 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo permaneceu em US$ 58,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 60,15 bilhões.

O Banco Central projeta déficit em conta de US$ 41,0 bilhões em 2020.