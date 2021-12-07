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Auxílio Brasil

Programa de renda básica familiar se impôs pelo sucesso, afirma Guedes

"Estamos de olho no social. É um programa que se impôs pelo sucesso que o auxílio emergencial teve durante a pandemia", completou Guedes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 dez 2021 às 14:17

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 14:17

O ministro Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que prefere tirar uma nota menor em fiscal para garantir uma nota melhor no social com o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400. "O programa de renda básica familiar se impôs pelo sucesso", afirmou, em encontro de empresários com o presidente da República, Jair Bolsonaro, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
"Estamos de olho no social. É um programa que se impôs pelo sucesso que o auxílio emergencial teve durante a pandemia", completou Guedes.
O ministro repetiu que nenhum país conseguiu reduzir o déficit primário como o Brasil entre 2020 e 2021. No ano passado, o rombo chegou a 10,5% do PIB, retornando para 2% do PIB neste ano "Populismo fiscal é conversa fiada, falsas narrativas. Verdade dos números é que reduzimos o déficit fiscal. Enfrentamos uma guerra, mas pagamos os custos, sem empurrar para filhos e netos", reafirmou.

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