Programa de renda básica familiar se impôs pelo sucesso, afirma Guedes

"Estamos de olho no social. É um programa que se impôs pelo sucesso que o auxílio emergencial teve durante a pandemia", completou Guedes.

O ministro repetiu que nenhum país conseguiu reduzir o déficit primário como o Brasil entre 2020 e 2021. No ano passado, o rombo chegou a 10,5% do PIB, retornando para 2% do PIB neste ano "Populismo fiscal é conversa fiada, falsas narrativas. Verdade dos números é que reduzimos o déficit fiscal. Enfrentamos uma guerra, mas pagamos os custos, sem empurrar para filhos e netos", reafirmou.