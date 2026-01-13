Economia (BR)

Profissões em alta em 2026: confira as áreas que devem crescer e ganhar destaque

Especialista aponta tendências e setores que devem concentrar mais oportunidades de trabalho

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:31

Busca por profissionais qualificados e adaptáveis deve ganhar destaque em 2026 Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

O mercado de trabalho brasileiro deve passar por novas transformações em 2026, impulsionado pela digitalização, pela inteligência artificial e pelo aumento da demanda por serviços especializados. Segundo Luana Couto Ersinzon, coordenadora do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, algumas carreiras já despontam como promissoras e devem concentrar boa parte das oportunidades no próximo ano.

Com a busca por profissionais qualificados e adaptáveis, áreas relacionadas à tecnologia, gestão de pessoas, saúde e sustentabilidade devem ganhar destaque. A especialista reforça que a combinação entre competências técnicas e habilidades comportamentais continuará sendo determinante para quem deseja se posicionar melhor no mercado.

A seguir, confira as profissões e áreas em ascensão em 2026!

1. Analista de people analytics

Profissional focado em interpretar dados de pessoas para decisões estratégicas.

2. Especialista em diversidade e inclusão

Devido ao crescimento das políticas internas voltadas a clima e cultura organizacional.

3. Analista de cibersegurança

Com o aumento de ataques digitais, cresce a demanda por proteção de dados e sistemas.

A necessidade de coordenação eficiente de equipes deve aumentar a busca por gestores de projetos Crédito: Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock

4. Gestor de projetos

Devido à adoção de metodologias ágeis e necessidade de coordenação eficiente de equipes.

5. Especialista em marketing digital e social commerce

Devido à expansão do varejo online e novas ferramentas de venda.

6. Profissionais de saúde e bem-estar

Aumento da busca por qualidade de vida impulsiona nutricionistas, preparadores físicos e terapeutas.

7. Técnicos e engenheiros em energias renováveis

Setor aquecido pela transição energética e políticas de sustentabilidade.

Investir em capacitação e acompanhar as tendências do mercado é essencial para quem deseja se destacar em 2026. “O profissional precisa estar preparado para mudanças rápidas. Quanto maior a qualificação, mais oportunidades surgem”, conclui Luana Couto Ersinzon.

Por Priscila Dezidério

