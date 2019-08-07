INDÚSTRIA

Produção cai e indústria do ES tem no ano o pior desempenho do país

Estado acumula uma queda de 12% em 2019. Nos últimos doze meses, recuo foi de -4.5%

Publicado em 7 de agosto de 2019

Metalurgia é um dos setores em queda que tem influenciado no recuo da produção industrial no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O Espírito Santo é o Estado que apresenta a maior queda na produção industrial no país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram um recuo de 12% em 2019. Já no acumulado de um ano (junho de 2018 a junho de 2019), a queda foi de 4,5%.

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, o resultado é fruto do comportamento negativo das indústrias extrativas (minérios de ferro pelotizados ou sintetizados, óleos brutos de petróleo e gás natural), do setor de celulose, papel e produtos de papel e da metalurgia (bobinas a quente de aços ao carbono não revestidos e tubos flexíveis e trefilados de ferro e aço) no ES.

No último ano, o acúmulo das quedas foi de -3,45% nas indústrias extrativas, -1,55% no setor de celulose, papel e produtos de papel e -0,37% na metalurgia. Em 2019, o recuo foi intensificado com um índice de -9,06% na indústria extrativa no Estado e -3,09% no setor de celulose.

CRESCIMENTO EM JUNHO

Apesar de deter o maior recuo da indústria no país, o ES apresentou uma taxa positiva na produção industrial no mês de junho, série com ajuste sazonal. O crescimento, ainda que pequeno, foi de 1% em relação a maio. O aumento também foi registrado em outros quatro Estados: Pará (4,9%), Rio Grande do Sul (2%), Amazonas (1,8%) e Goiás (0,1%).

QUEDA NO PAÍS

O IBGE apontou um recuo de -0,6% na indústria nacional no mês de junho, série com ajuste sazonal. As taxas negativas foram acompanhadas por 10 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto. O Rio de Janeiro registrou a maior queda, de -5,9%, seguida por Pernambuco (-3,9%) e Bahia (-3,4%).

Na comparação com junho de 2018 (série sem ajuste sazonal), o recuou foi de 5,9% na indústria nacional. Quando comparado com o mesmo período no ano passado, o ES registrou uma das quedas mais intensas (-13,2%). A taxa só foi menor que a do Mato Grosso do Sul, com recuo de -13,6%.

