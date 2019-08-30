Home
>
Economia (BR)
>
Previdência: Senado vota inclusão de Estados e municípios até novembro

Previdência: Senado vota inclusão de Estados e municípios até novembro

Presidentes da Câmara e do Senado fecharam acordo para que Proposta de Emenda Constitucional (PEC) paralela seja votada nas Casas Legislativas até o fim do ano