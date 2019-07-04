Home
Economia (BR)
Previdência: Ramos e líderes deixam sessão

Os demais parlamentares continuam debatendo um requerimento de retirada de pauta do novo voto complementar do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP)

Agência Estado

Publicado em 4 de julho de 2019 às 00:17

 - Atualizado há 6 anos

O deputado Marcelo Ramos Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Arquivo

O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), deixou na noite desta quarta-feira, 3, o plenário do colegiado acompanhado dos líderes partidários e coordenadores de bancada.

> Novo relatório da reforma da Previdência favorece professoras e policiais

Enquanto isso, os demais parlamentares continuam debatendo um requerimento de retirada de pauta do novo voto complementar do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP).

> Comissão Especial abre sessão que pode votar novo texto da Previdência

Os líderes partidários do governo e da oposição se reuniram informalmente durante alguns minutos em um canto da comissão. Após cerca de 15 minutos de conversa, chamaram Ramos para continuarem esse debate paralelo fora da sala.

