Home
>
Economia (BR)
>
Preço médio da gasolina no ES chega a R$ 4,44 e é maior que do país

Preço médio da gasolina no ES chega a R$ 4,44 e é maior que do país

Em relação à semana anterior, valor médio no ES caiu apenas R$ 0,01. No país, o valor é de R$ 4,42