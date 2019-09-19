Home
Preço da gasolina pode aumentar nos próximos dias na Grande Vitória

Reajuste feito pela Petrobras aumenta gasolina em 3,5% e diesel em 4,2% nas refinarias. Os novos valores começaram a vigorar nesta quinta-feira (19) nas refinarias