Home
>
Economia (BR)
>
Polícia Federal faz operação para combater fraudes no FGTS no ES

Polícia Federal faz operação para combater fraudes no FGTS no ES

Organização criminosa atuava no Espírito Santo e na Bahia usa documentos falsos para "criar" pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso