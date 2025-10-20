PicPay fica fora do ar após pane em nuvem da Amazon

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:44
A PicPay, fintech criada no Espírito Santo, operou com instabilidade na manhã desta segunda-feira (20) e ficou com alguns serviços fora do ar devido à pane na nuvem da Amazon, que foi afetada por uma interrupção durante a madrugada.
A pane causou instabilidade em diversos aplicativos e programas em todo o mundo, impactando aplicativos como o Snapchat e serviços corporativos, além da própria Amazon, como o PrimeVideo e a Alexa.
A Amazon Web Services (AWS) relatou um problema operacional que afetou múltiplos serviços em Virgínia do Norte, nos Estados Unidos, um dos seus principais data centers globais. Segundo a companhia, cerca de 500 empresas hospedados na nuvem da Amazon sofreram um apagão, em vários países, incluindo o Brasil.
Às 11h14, a Amazon admitiu que ainda enfrentava problemas. Usuários têm reportado que sites que voltaram a funcionar tiveram nova piora. Às 11h29, a companhia divulgou uma atualização informando que ainda investiga a causa principal da falha.
À BBC, o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, afirmou que recebeu 6,5 milhões de notificações de usuários. De acordo com a Amazon, 78 serviços internos da AWS, que são base para outras empresas e ferramentas, ainda estão impactados pela falha. Outros 33 serviços já voltaram a funcionar.
