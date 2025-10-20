Home
>
Economia (BR)
>
PicPay fica fora do ar após pane em nuvem da Amazon

PicPay fica fora do ar após pane em nuvem da Amazon

Fintech criada no Espírito Santo disse, no fim da manhã desta segunda-feira (20), que os sistemas estão voltando gradualmente

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:44

Escritório do PicPay
Escritório do PicPay: instabilidade em serviços após pane na nuvem da Amazon Crédito: Rogério Cassimiro

PicPay, fintech criada no Espírito Santo, operou com instabilidade na manhã desta segunda-feira (20) e ficou com alguns serviços fora do ar devido à pane na nuvem da Amazon, que foi afetada por uma interrupção durante a madrugada.

Recomendado para você

Fintech criada no Espírito Santo disse, no fim da manhã desta segunda-feira (20), que os sistemas estão voltando gradualmente

PicPay fica fora do ar após pane em nuvem da Amazon

Além de fatores como inflação elevada, presidente de associação vê impacto dos casos de intoxicação como causa da queda

Vendas em bares e restaurantes caem 4,9% em setembro após casos de metanol

Garantia provisória do emprego está previsto na Constituição Federal, no artigo 10, inciso II, alínea b, e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no artigo 391-A

Trabalhadora gestante tem direito à estabilidade? Entenda o que diz a lei

A pane causou instabilidade em diversos aplicativos e programas em todo o mundo, impactando aplicativos como o Snapchat e serviços corporativos, além da própria Amazon, como o PrimeVideo e a Alexa.

A Amazon Web Services (AWS) relatou um problema operacional que afetou múltiplos serviços em Virgínia do Norte, nos Estados Unidos, um dos seus principais data centers globais. Segundo a companhia, cerca de 500 empresas hospedados na nuvem da Amazon sofreram um apagão, em vários países, incluindo o Brasil.

Às 11h14, a Amazon admitiu que ainda enfrentava problemas. Usuários têm reportado que sites que voltaram a funcionar tiveram nova piora. Às 11h29, a companhia divulgou uma atualização informando que ainda investiga a causa principal da falha.

À BBC, o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, afirmou que recebeu 6,5 milhões de notificações de usuários. De acordo com a Amazon, 78 serviços internos da AWS, que são base para outras empresas e ferramentas, ainda estão impactados pela falha. Outros 33 serviços já voltaram a funcionar.

Leia mais

Imagem - Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Imagem - Deputado interrompe CPMI do INSS para cantar parabéns a Magno Malta e é barrado

Deputado interrompe CPMI do INSS para cantar parabéns a Magno Malta e é barrado

Imagem - Prédio histórico de 1928 próximo ao Palácio Anchieta terá fachada restaurada

Prédio histórico de 1928 próximo ao Palácio Anchieta terá fachada restaurada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Fintechs

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais