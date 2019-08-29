Home
>
Economia (BR)
>
PIB: investimento volta a crescer e economia reage acima do esperado

PIB: investimento volta a crescer e economia reage acima do esperado

Dados do IBGE apontam que o Produto Interno Bruto cresceu 0,4% em relação aos três primeiros meses do ano. Analistas do mercado previram PIB negativo de abril a junho