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Petrobras reduz preço de gás a distribuidoras em meio a mudanças no setor

Empresa também arrendou terminal de GNL na Bahia. Medidas ocorrem durante o debate no Congresso da lei que criará o marco regulatório e vai abrir o mercado a importadoras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 10:52

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:52

Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural
Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural Crédito: Agência Petrobras
Em meio a mudanças em debate para o setor de gás natural, a Petrobras reduziu os preços de venda do combustível para as distribuidoras. No Espírito Santo, a ES Gás, estatal e concessionária do serviço que começou a operar no sábado, já havia informado que estava atrás de preços mais atrativos, buscando fornecedores até de fora do país.
Segundo a petroleira, os contratos iniciados em janeiro de 2020 terão uma redução acumulada média de 48% em US$/MMBtu em comparação a dezembro de 2019, considerando a cotação do dólar na data contratual de atualização do preço. Quando medidos em R$/m³, os preços terão uma redução média acumulada de 35%, apesar da depreciação do Real.

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A redução no preço reflete os novos contratos de venda com as distribuidoras, em que o preço da molécula de gás está atrelado à variação do preço do petróleo no mercado internacional, cuja revisão é realizada trimestralmente. Os contratos de venda para as distribuidoras são públicos e estão disponíveis para consulta no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A companhia esclarece que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo custo da molécula de gás e do transporte, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.
Em nota, a empresa disse que reafirma seu compromisso com o processo de abertura do mercado de gás natural, cujo Termo de Compromisso de Cessação foi assinado em julho de 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

ARRENDAMENTO DE TERMINAL

A Petrobras também informou que publicou o edital do processo licitatório para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas, na Bahia. 
A licitação será restrita às empresas pré-qualificadas no âmbito da Convocação de Pré-Qualificação e o processo seguirá os atos e ritos previstos na Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais).

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