Petrobras reduz preço de gás a distribuidoras em meio a mudanças no setor

Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural Crédito: Agência Petrobras

Em meio a mudanças em debate para o setor de gás natural, a Petrobras reduziu os preços de venda do combustível para as distribuidoras. No Espírito Santo, a ES Gás, estatal e concessionária do serviço que começou a operar no sábado, já havia informado que estava atrás de preços mais atrativos, buscando fornecedores até de fora do país.

Segundo a petroleira, os contratos iniciados em janeiro de 2020 terão uma redução acumulada média de 48% em US$/MMBtu em comparação a dezembro de 2019, considerando a cotação do dólar na data contratual de atualização do preço. Quando medidos em R$/m³, os preços terão uma redução média acumulada de 35%, apesar da depreciação do Real.

A redução no preço reflete os novos contratos de venda com as distribuidoras, em que o preço da molécula de gás está atrelado à variação do preço do petróleo no mercado internacional, cuja revisão é realizada trimestralmente. Os contratos de venda para as distribuidoras são públicos e estão disponíveis para consulta no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A companhia esclarece que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo custo da molécula de gás e do transporte, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.

Em nota, a empresa disse que reafirma seu compromisso com o processo de abertura do mercado de gás natural, cujo Termo de Compromisso de Cessação foi assinado em julho de 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

ARRENDAMENTO DE TERMINAL

A Petrobras também informou que publicou o edital do processo licitatório para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas, na Bahia.