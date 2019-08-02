No segundo trimestre

Petrobras lucra R$ 18,9 bi com venda de rede de gasodutos

Em nota, a Petrobras informou que o resultado significou um recorde histórico para a companhia

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 02:18 - Atualizado há 6 anos

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre de 2019 -número 3,6 vezes maior do que os R$ 4 bilhões dos três primeiros meses do ano, quando a queda na produção de petróleo e menores margens nas vendas de combustíveis afetaram os números da petroleira.

A petroleira creditou o atual lucro alto pela conclusão da venda da TAG – empresa que opera gasodutos do Norte e Nordeste.

Em nota, a Petrobras informou que o resultado significou um recorde histórico para a companhia. "Continuaremos nossa trajetória de geração de valor, com foco nos ativos de maior retorno, como o pré-sal, e busca incessante para redução de custos", disse o presidente da Petrobras", Roberto Castello Branco.

Em junho, uma semana após autorização do STF (Supremo Tribunal Federal), a Petrobras anunciou a venda de 90% da TAG, subsidiária que opera as malhas de gasodutos do Norte e Nordeste, à francesa Engie e à canadense Caisse de dépôt et placement du Québec, por R$ 33,5 bilhões.

Foi a maior operação de venda de ativos da estatal até o momento.

Do valor total desembolsado pelas compradoras, R$ 2 bilhões serão usados para antecipar o pagamento de dívidas da TAG com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Segundo a estatal, o lucro líquido contábil, excluídos fatores não recorrentes, do segundo trimestre de 2019 foi de R$ 5,2 bilhões. No total, o lucro do primeiro semestre da Petrobras em 2019 ficou em R$ 22,9 bilhões.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) aumentou de R$ 30,067 milhões do primeiro trimestre de 2018 para R$ 33,4 bilhões no período atual.

Na semana passada, as vendas de ações de BR Distribuidora encerraram com o montante de R$ 9,6 bilhões, como parte do plano para levantar recursos para pagar dívidas e focar a exploração do pré-sal. A subsidiária de postos de combustíveis passou a ter mais capital privado do que estatal com a operação.

Sobre essa venda, a empresa afirmou em seu balanço do segundo trimestre que "tendo em vista a oferta de ações da BR Distribuidora, estamos apresentando neste relatório as operações da BR Distribuidora como operações descontinuadas. Para o terceiro trimestre de 2019, estimamos um ganho de capital antes dos impostos de R$ 14,2 bilhões".

Em mensagem do presidente, a empresa também informou que "os desinvestimentos somaram US$ 15 bilhões até o final de julho, com destaque para as transações da TAG, da BR Distribuidora -primeira privatização via mercado de capitais na história do Brasil- e de campos maduros de petróleo. Ficamos ainda com 37,5% do capital da BR, que no futuro temos a intenção de vender parcial ou totalmente.

Enquanto isso, vamos nos beneficiar como acionistas do enorme potencial de criação de valor da BR com a flexibilidade que possui uma empresa privada".

Maior distribuidora de combustíveis do país, a BR está presente em todos os estados, com 27,4% de participação no mercado nacional.

As vendas fazem parte dos desinvestimentos da Petrobras. A gestão Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, vem acelerando esse processo de venda de ativos.

De acordo com mensagem do presidente em comunicado p ublicado no balanço, o resultado do segundo trimestre foi beneficiado por fatores externos, como preços do petróleo, taxa de câmbio, crack spreads e desinvestimento de ativos.

No mesmo período do ano passado, a escalada dos preços do petróleo levou a Petrobras a lucro de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre, o que foi, na ocasião, o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2011.

Então, na comparação de um ano para o outro, o lucro da empresa cresceu R$ 8,8 bilhões.

A produção de petróleo, gás natural e LGN da companhia alcançou 2,633 milhões de barris de óleo equivalente por dia no segundo trimestre, um aumento de 3,8% em relação aos três primeiros meses deste ano. Somente nos campos do pré-sal, a produção cresceu 12,7%, com 1,168 mil barris de petróleo por dia no segundo trimestre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta