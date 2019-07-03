Home
>
Economia (BR)
>
Petrobras estima levantar até R$ 9,4 bilhões com privatização da BR

Petrobras estima levantar até R$ 9,4 bilhões com privatização da BR

A venda de ações da BR é parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, que quer levantar recursos para pagar dívidas e focar na exploração do pré-sal