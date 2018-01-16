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Em 2017

Petrobrás bate recorde de produção com 2,15 mi de barris por dia

Resultado é o quarto aumento anual consecutivo de produção; desempenho é atribuído a maior produção no campo de Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 12:41

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 12:41

Plataforma P-58 produz petróleo no Parque das Baleias Crédito: Divulgação
A produção média de petróleo da Petrobrás no Brasil cresceu 0,4% em 2017 frente ao ano anterior, somando 2,15 milhões de barris por dia (bpd), atingindo um recorde histórico pelo quarto ano consecutivo. Esse é também o terceiro ano consecutivo que a companhia cumpre sua meta de produção.
A produção própria de gás natural da estatal em 2017, de 79,6 milhões de metros cúbicos por dia (m?/d), também alcançou volume inédito. Com isso, a produção total no país chegou a 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), indicando acréscimo de 0,9% em relação a 2016. A marca também constitui um novo recorde.
No ano passado, a média anual da produção operada (considerando Petrobrás e seus parceiros) na camada pré-sal foi a maior da história da companhia, com a marca de 1,29 milhão de bpd, indicando aumento de 26% ante 2016. Além disso, a petroleira e seus parceiros atingiram em dezembro recorde mensal (1,36 milhão de bpd) e diário (1,48 milhão de bpd em 4 de dezembro) naquela camada.

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