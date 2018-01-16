Petrobrás bate recorde de produção com 2,15 mi de barris por dia

Plataforma P-58 produz petróleo no Parque das Baleias Crédito: Divulgação

A produção média de petróleo da Petrobrás no Brasil cresceu 0,4% em 2017 frente ao ano anterior, somando 2,15 milhões de barris por dia (bpd), atingindo um recorde histórico pelo quarto ano consecutivo. Esse é também o terceiro ano consecutivo que a companhia cumpre sua meta de produção.

A produção própria de gás natural da estatal em 2017, de 79,6 milhões de metros cúbicos por dia (m?/d), também alcançou volume inédito. Com isso, a produção total no país chegou a 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), indicando acréscimo de 0,9% em relação a 2016. A marca também constitui um novo recorde.