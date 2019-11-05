PEC prevê suspensão de concursos e novos benefícios tributários

Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Agência FolhaPress - O pacote entregue nesta terça-feira (05) pelo governo ao Senado prevê a criação do Estado de Emergência Fiscal, quando ficam acionados mecanismos automáticos de ajuste por um ano caso o governo atinja certo nível de desequilíbrio nas contas públicas.

No caso do governo federal, o acionamento ocorrerá quando o Congresso Nacional autorizar o descumprimento da chamada regra de ouro das contas públicas (que proíbe endividamento para gastos correntes, como salários e aposentadorias).

Hoje, a União já não consegue ficar enquadrada na regra e tem que pedir ao Congresso permissão para o estouro. Ou seja, em tese o acionamento poderia ocorrer de forma imediata.

No caso dos Estados, o acionamento ocorrerá quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente. Ultrapassados os limites, ficariam suspensas a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários.

União, estados e municípios também não poderiam promover funcionários (com exceção de serviço exterior, judiciário, membros do Ministério Público, policiais, militares e outros).

Também ficariam impedidos reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, concursos ou criação de verbas indenizatórias. Além disso, ficaria acionada a redução de até 25% da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos do servidor.