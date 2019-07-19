Home
>
Economia (BR)
>
Onyx: anunciaremos liberação do FGTS na próxima quarta-feira

Onyx: anunciaremos liberação do FGTS na próxima quarta-feira

A expectativa inicial era de que o anúncio fosse feito durante a cerimônia de comemoração dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 18

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 09:43

 - Atualizado há 6 anos

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o anúncio da liberação para saques do FGTS e do PIS/Pasep será realizado na próxima quarta-feira, 24, às 16h. A expectativa inicial era de que o anúncio fosse feito durante a cerimônia de comemoração dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 18.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

>Saiba como usar o dinheiro que poderá ser sacado do FGTS

Mais cedo, Onyx justificou que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda trabalham em cima dos ajustes necessários para a liberação dos saques. Após o evento no Planalto, ele disse que a especulação sobre tema só ocorreu porque houve vazamento. "Não era para vazar", reclamou. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Onyx voltou a destacar que o funding para os empréstimos imobiliários e para o Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS não será ameaçado. "Não vai haver nenhum prejuízo às fontes de financiamento de construção de casas populares", disse. No início da tarde, ele frisou que "nada vai afetar a construção civil". "Não vamos usar a parte do FGTS usada para o financiamento de imóveis", completou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais