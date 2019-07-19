Saques

Onyx: anunciaremos liberação do FGTS na próxima quarta-feira

A expectativa inicial era de que o anúncio fosse feito durante a cerimônia de comemoração dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 18

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o anúncio da liberação para saques do FGTS e do PIS/Pasep será realizado na próxima quarta-feira, 24, às 16h. A expectativa inicial era de que o anúncio fosse feito durante a cerimônia de comemoração dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 18.

Mais cedo, Onyx justificou que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda trabalham em cima dos ajustes necessários para a liberação dos saques. Após o evento no Planalto, ele disse que a especulação sobre tema só ocorreu porque houve vazamento. "Não era para vazar", reclamou. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Onyx voltou a destacar que o funding para os empréstimos imobiliários e para o Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS não será ameaçado. "Não vai haver nenhum prejuízo às fontes de financiamento de construção de casas populares", disse. No início da tarde, ele frisou que "nada vai afetar a construção civil". "Não vamos usar a parte do FGTS usada para o financiamento de imóveis", completou.

