O que se sabe sobre a falência de banco nos EUA e seus efeitos na economia





Os depósitos no banco aumentaram 86% em 2021. O jogo começou a virar no ano passado, quando o Fed passou a subir os juros para tentar controlar a maior inflação registrada nos EUA em 40 anos.





Como consequência, os investidores deixaram as startups de lado e priorizaram títulos do governo, que são mais seguros e passaram a ter maior rendimento. Para manter suas operações, as empresas começaram a sacar o que tinham no SVB e deixaram o banco em situação delicada.





Isso porque a instituição havia apostado alto em títulos de longo prazo. Eles eram considerados seguros no auge do boom tecnológico, mas, com a alta dos juros, passaram a valer US$ 15 bilhões a menos do que quando o SVB os comprou. Para compensar os saques, o banco vendeu parte desses títulos mesmo com prejuízo bilionário na última quarta-feira (8).





Na tentativa de recuperar as perdas, a instituição comunicou que iria emitir ações, o que fez os papéis despencarem 60% na quinta (9). A falência foi consumada na sexta (10), quando startups e fundos correram para tirar mais dinheiro do banco, e os pedidos somaram US$ 42 bilhões.





Assim, os órgãos reguladores do sistema financeiro dos EUA decidiram tomar o controle do SVB.