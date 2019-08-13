Home
>
Economia (BR)
>
O ponto a ponto dos direitos trabalhistas que a Câmara quer mudar

O ponto a ponto dos direitos trabalhistas que a Câmara quer mudar

Proposta permite que trabalhador fique sem bater ponto durante o dia de trabalho. Texto deve ser votado nesta terça-feira (13) no plenário da Câmara