Novos três supermercados no interior do ES vão abrir 700 empregos

Carone terá duas unidades em Linhares, sendo um superatacado e outro hipermercado. Grupo também vai inaugurar neste ano loja de Cachoeiro