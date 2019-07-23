Investimento

Novo hipermercado na Serra vai abrir 250 vagas de emprego

Local vai contar com 12 lojas, praça de alimentação, agência bancária e lotérica

Publicado em 23 de julho de 2019

Hipermercado vai ficar em Barcelona, na Serra Crédito: Reprodução - Casagrande

Uma nova loja da rede de supermercados Casagrande em Barcelona, na Serra, deve abrir 250 empregos diretos até o fim de setembro, quando a unidade tem previsão para ser inaugurada. O hipermercado ocupará cerca de 7 mil metros quadrados e terá um mall com lojas, restaurantes e bancos.

O grupo não divulgou o valor do investimento. "Essa vai ser a terceira loja no formato hipermercado. Já temos uma em Linhares e outra em Aracruz. Além do hipermercado também haverá espaço para outras 12 lojas, praça de alimentação, loteria e uma agência bancária", disse o diretor de marketing da rede, Eduardo Casagrande.

Além dos itens alimentícios, o hipermercado também terá outras áreas para lazer e camping, produtos eletrônicos, mercado pet, entre outras.

Contratações

Entre as vagas que serão abertas com a nova unidade estão operadores de caixa, açougueiros, vendedores de eletroeletrônicos, vendedores do setor de moda, entre outros.

O processo seletivo deve começar cerca de 30 dias antes da inauguração segundo Eduardo Casagrande, ou seja, perto do final de agosto.

Mais unidades

O Grupo Casagrande ainda está realizando outros investimentos pelo Estado. "Além desse hipermercado estamos construindo lojas em São Mateus, Vila Velha, duas em Linhares e estamos começando a colocar em operação o maior centro de distribuição de frutas que vai atender as lojas da rede Casagrande", contou Eduardo.









