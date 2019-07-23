Home
Novo hipermercado na Serra vai abrir 250 vagas de emprego

Novo hipermercado na Serra vai abrir 250 vagas de emprego

Local vai contar com 12 lojas, praça de alimentação, agência bancária e lotérica

Giordany Bozzato

[email protected]

Publicado em 23 de julho de 2019 às 22:31

 - Atualizado há 6 anos

Hipermercado vai ficar em Barcelona, na Serra Crédito: Reprodução - Casagrande

Uma nova loja da rede de supermercados Casagrande em Barcelona, na Serra, deve abrir 250 empregos diretos até o fim de setembro, quando a unidade tem previsão para ser inaugurada. O hipermercado ocupará cerca de 7 mil metros quadrados e terá um mall com lojas, restaurantes e bancos.

O grupo não divulgou o valor do investimento. "Essa vai ser a terceira loja no formato hipermercado. Já temos uma em Linhares e outra em Aracruz. Além do hipermercado também haverá espaço para outras 12 lojas, praça de alimentação, loteria e uma agência bancária", disse o diretor de marketing da rede, Eduardo Casagrande.

Além dos itens alimentícios, o hipermercado também terá outras áreas para lazer e camping, produtos eletrônicos, mercado pet, entre outras. 

> Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos

Contratações

Entre as vagas que serão abertas com a nova unidade estão operadores de caixa, açougueiros, vendedores de eletroeletrônicos, vendedores do setor de moda, entre outros.

O processo seletivo deve começar cerca de 30 dias antes da inauguração segundo Eduardo Casagrande, ou seja, perto do final de agosto.

> Blitz no supermercado: produtos tamanho família nem sempre compensam

Mais unidades

O Grupo Casagrande ainda está realizando outros investimentos pelo Estado. "Além desse hipermercado estamos construindo lojas em São Mateus, Vila Velha, duas em Linhares e estamos começando a colocar em operação o maior centro de distribuição de frutas que vai atender as lojas da rede Casagrande", contou Eduardo.

A rede teve início em Linhares e é formada por mais de 20 lojas, com filiais em toda a Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Teixeira de Freitas, na Bahia.

> Beatriz Seixas | Supermercados: crescer para não desaparecer

 

 

