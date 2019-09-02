Home
Novo Bolsa-Família daria auxílio a 1 milhão de crianças no ES

Governo estuda dar R$ 45 a todos os menores de 18 anos - sejam ricos ou pobres. Em contrapartida, seria o fim das deduções por dependente no Imposto de Renda